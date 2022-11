Von Irmengard Gnau, Unterhaching

Unterhachings Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) hat sich schon festgelegt. Er wird am kommenden Freitag, 18. November, im gemeindlichen Kindergarten Wiesenhaus aus einem echten Klassiker vorlesen, dem Kinderbuch "Freunde" von Helme Heine. Anna Matthies hingegen ist noch unentschlossen, welches Buch sie zum bundesweiten Vorlesetag heuer mitbringen wird in die Villa Farbenfroh in Unterhaching - so groß ist das Angebot toller Bücher. "Ich habe einen großen Stapel herausgesucht. Vielleicht lasse ich einfach die Kinder entscheiden", sagt sie. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Astrid Abou El Ela leitet Matthies das Kinder- und Jugendbüro im Unterhachinger Rathaus und organisiert die örtlichen Aktionen für den Vorlesetag.

Detailansicht öffnen Vorlesen ist eine wichtige Voraussetzung dafür, selbst gut lesen zu lernen, belegen wissenschaftliche Studien. (Foto: Hans-Thomas Frisch/dpa)

Den bundesweiten Vorlesetag gibt es seit 2004, ins Leben gerufen wurde er von der Wochenzeitung Die Zeit, der Stiftung Lesen und der Deutsche-Bahn-Stiftung. Er soll dazu anregen, häufiger vorzulesen. Gemeinsames Lesen schafft einerseits Nähe, Geschichten zu hören beflügelt die Fantasie von Kindern jeden Alters. Zudem erweitert Vorlesen den Wortschatz von Kindern und ist eine wichtige Voraussetzung dafür, selbst gut lesen zu lernen, das belegen wissenschaftliche Studien. In diesem Jahr steht die Aktion unter der Überschrift "Gemeinsam einzigartig". Im Landkreis wie auch in ganz Deutschland beteiligen sich insgesamt Hunderttausende Menschen.

In Unterhaching sind fast alle Kinder- und Jugendeinrichtungen dabei, von den Krippen bis zu Hort und Mittagsbetreuung. Matthies und Abou El Ela rufen Freiwillige aus dem ganzen Ort dazu auf, sich an diesem Vormittag ein wenig Zeit zu nehmen und den Kindern eine Geschichte vorzulesen, endlich wieder live nach zwei Jahren virtueller Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie. Die Expertinnen und Experten aus der Gemeindebücherei haben gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbüro einige der schönsten Bücher herausgesucht. Aus dieser Vorauswahl können sich die Vorleserinnen und Vorleser bedienen und das Buch dann ihren jungen Zuhörern vortragen.

Was für ein neugieriges und dankbares Publikum Kinder sind, kann Matthies bestätigen. "Man merkt beim Vorlesen, wie die Geschichten Fragen in den Kindern aufwerfen und sie angeregt werden", sagt die zweifache Mutter. "Das ist auch für mich als Erwachsene ein tolles Erlebnis." Etwa hundert Vorleser haben sich schon für die Aktion in Unterhaching gemeldet, aber es dürfen nach Matthies Geschmack gern noch mehr werden. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich unter der E-Mail-Adresse mit.wirkung@unterhaching.de anmelden.

Das Vorlesen soll freilich nicht auf einen Tag im Jahr beschränkt bleiben. Matthies hofft, durch die Aktion vielleicht auch Menschen dazu anzuregen, sich als "Leseoma" oder "Leseopa" regelmäßig zu engagieren.