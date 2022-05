Sport ist völkerverbindend, Fußball allzumal. Und so besuchen junge Kicker aus der französischen Stadt Le Vésinet von Donnerstag, 26. Mai, bis Sonntag, 29. Mai, ihre Partnergemeinde Unterhaching unter anderem, um sich mit Gleichaltrigen von der Fortuna Unterhaching in einem Freundschaftsturnier zu messen. Gespielt wird am Freitag von 16.30 bis 19 Uhr und am Samstag von 9.30 bis 12 Uhr im Stadion in der Grünau in Unterhaching. Man würde sich freuen, wenn möglichst viele Besucher die jungen Fußballer unterstützten, schreibt der Partnerschaftenverein.

Aber auch über die sportlichen Vergleiche hinaus wird den Jugendfußballern aus beiden Ländern an diesem Wochenende einiges geboten, so etwa ein Besuch der Burg Grünwald mit anschließendem gemeinsamen Barbecue in Unterhaching am Freitag oder ein Ausflug nach München am Samstag, wo aber ebenfalls der Fußball hoch im Kurs steht. Die Nachwuchskicker werden dem Fanshop des FC Bayern München einen Besuch abstatten und anschließend mit der U-Bahn nach Fröttmaning fahren, um sich dort in der Allianz-Arena umzuschauen.