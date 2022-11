Der Christbaumschmuck für die Nordmanntanne im Foyer der Regierung von Oberbayern in München trägt die Handschrift von Buben und Mädchen der Hachinger-Tal-Schule. Dementsprechend stolz waren die kleinen Künstler von der Ganztagesklasse 4 des Unterhachinger Förderzentrums, als der Weihnachtsbaum in vollem Glanz erstrahlte und Regierungspräsident Konrad Schober die Kunst der 14 Schülerinnen und Schüler lobte: "Beim Anblick dieses Baums erkennt man sofort, wie viel Mühe und Liebe ihr in den wunderschönen Schmuck gesteckt habt", sagte der Hausherr. Als Belohnung für die schönen aus Papier gebastelten Sterne und Engel bekam jedes Kind einen Adventskalender geschenkt.