In der Nacht von 29. auf 30. November wird in Unterhaching die Leipziger Straße ab dem Kreisverkehr an der Hauptstraße gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten an drei Schachtdeckeln des Abwasserzweckverbands. Die Arbeiten beginnen am Montag um 20 Uhr und sollen bis Dienstag um 5 Uhr dauern. Dabei wird es zu Baulärm kommen. Die Umleitung erfolgt über die Hauptstraße. Auf der Biberger Straße ist die Fahrtrichtung Süden ab der Leipziger Straße gesperrt und das Linksabbiegen in Fahrtrichtung Norden in die Leipziger Straße unmöglich. Der Verkehr wird über die Biberger Straße in Richtung Norden und den Kreisverkehr an der Zywiecstraße umgeleitet. Das Rechtseinbiegen in die Leipziger Straße bleibt möglich. Auch die Busse werden umgeleitet. Bei schlechtem Wetter verschieben sich die Arbeiten.