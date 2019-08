Die Polizeiinspektion Unterhaching warnt vor Trickbetrügern, die sich als Kriminalbeamte ausgeben und zuletzt vor allem Taufkirchner und Unterhachinger als Opfer auserkoren haben. Die Betroffenen erhielten jeweils einen Anruf von einem Mann, der sich als Kriminaler "aus der Ettstraße", dem Sitz des Polizeipräsidiums München, ausgab. Er erzählte die bei dieser Betrugsmasche übliche Geschichte: Im Zuge der Festnahme von Einbrechern sei ein Zettel mit Namen und Adresse des Angerufenen gefunden worden. Dieser solle jetzt zur Sicherheit Geld und Schmuck einem Polizisten übergeben, der sich demnächst bei ihm melde. Zumindest in den der Polizei bekannten Fällen hatten die Betrüger kein Glück. Die Angerufenen in Taufkirchen und Unterhaching durchschauten den Trick und beendeten das Telefonat. In München dagegen waren in den vergangenen Tagen zwei Rentner auf eine ähnliche Masche hereingefallen. Einer warf auf Geheiß der falschen Polizisten 50 000 Euro in einer Plastiktüte vom Balkon.