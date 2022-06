Führt künftig die CSU Unterhaching an: Korbinian Rausch.

Die CSU Unterhaching setzt für die Zukunft verstärkt auf Korbinian Rausch. Der 29-jährige Fraktionssprecher im Gemeinderat ist jetzt auch zum Ortsverbandvorsitzenden gewählt worden, und zwar einstimmig. Der bisherige Vorsitzende Klaus Weidlich sei aus beruflichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten, teilt die CSU mit. Neu in den Vorstand wurden auch Christoph Simon und Harry Fröhlich gewählt. Die CSU Unterhaching findet, Korbinian Rausch stehe für Aufbruch im Ortsverband. Mitten im Kommunalwahlkampf vor zwei Jahren war das Führungsduo Michael Stiller und Stefan Drozkowski im Streit um Listenplätzte überraschend zurückgetreten. Rausch erzielte bei der Wahl das neunbeste Ergebnis der CSU, kam erst als Nachrücker in die achtköpfige Fraktion und wurde sofort deren Vorsitzender. Bei seiner Wahl zum Ortsverbandschef sagte er: "Es gilt, in Unterhaching nicht nur Probleme zu analysieren oder zu erklären, warum das eine oder andere nicht möglich ist, sondern es gilt, anzupacken und Lösungen erarbeiten; denn Unterhaching steht insbesondere bei der Energieversorgung vor Mammutaufgaben." Rausch weist auf den vom Gemeinderat einstimmig angenommenen CSU-Antrag zur Unterhachinger Klimaneutralität 2030 hin.