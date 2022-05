Wer schon immer mal die Photovoltaik-Freiflächenanlage an der Autobahn A 8 bei Unterhaching aus der Nähe anschauen wollte, hat kommenden Dienstag, 17. Mai, die Gelegenheit dazu. Die Bürger-Energie-Unterhaching bietet im Rahmen der Themenwochen des bayerischen Wirtschaftsministeriums eine Besichtigungen ihrer Anlage am Ziegelweg an. Die vier halbstündigen Führungen finden zwischen 16 und 17.30 Uhr statt. Zwecks besserer Übersicht und Einteilung bittet die Bürgerenergie um eine kurze Anmeldung per E-Mail mit Wunschtermin und der Anzahl der Personen an info@beu-unterhaching.de. Weitere Informationen sind zu finden unter www.beu-unterhaching.de.