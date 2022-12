Auf einer Goldenen Hochzeit mag man ja einmal gewesen sein, vielleicht noch auf einer Diamantenen. Doch dass ein Paar auf 70 Jahre bestehende Ehe zurückblicken kann und das auch noch gemeinsam und mit Freude, das kommt doch selten vor. Der im Volksmund gebräuchliche Name "Gnadenhochzeit" für dieses Ehejubiläum ist daher selbsterklärend: Zumindest für christlich geprägte Betrachter ist es wohl nur vorstellbar, diesen Punkt zu erreichen, wenn der Herrgott da seine Gnade hat walten lassen. Theresia und Peter Berger aus Unterföhring haben sich vor sieben Jahrzehnten, am 20. Dezember 1952, trauen lassen, in der Kapuzinerkirche in München. Bis heute lebt das Ehepaar zusammen, seit dem Sommer in einer Wohnung im Unterföhringer Seniorenzentrum.

Beim Tanzen im Augustinerkeller an der Arnulfstraße habe es damals im Frühjahr 1952 gefunkt, hat das Ehepaar der Gemeinde Unterföhring verraten. Der junge Schlosser aus Unterföhring war damals im Münchner Hotel Excelsior an der Schützenstraße angestellt, ebenso wie Theresia aus dem niederbayrischen Mainburg. Noch im selben Jahr beschlossen die beiden zu heiraten.

Mit 70 Ehejahren heben sich die Bergers weit von der deutschen Durchschnittsehe ab. Dem statistischen Bundesamt zufolge lag die Scheidungsquote bei in Deutschland geschlossenen Ehen im Jahr 2021 bei fast 40 Prozent: Etwa 143 800 auf dem Standesamt geschlossene Bünde wurden wieder gelöst. Vor ihrem späteren Auseinandergehen waren die Ehepaare 2021 im Mittel 14,5 Jahre zusammen. Im Jahr 1990 wurden im Vergleich dazu lediglich etwa 123 000 Ehen aufgehoben. Seit dem Jahr 2011 verzeichnet die Statistik kontinuierlich sinkende Scheidungszahlen.

Solche Zahlen dürften Theresia und Peter Berger wohl kaum beeindrucken. Die Eheleute aus Unterföhring sind heute 96 und 98 Jahre alt und freuten sich über die Glückwünsche zu ihrem besonderen Hochzeitstag.