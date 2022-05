Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber mit Landwirt Andreas Aigner aus dem Chiemgau in der Betriebskantine der Allianz in Unterföhring.

Landwirtschaftsministerin Kaniber wirbt bei Allianz in Unterföhring für regionale Lebensmittel in Betriebskantinen.

Nicht nur in staatlichen Behörden und ihren Kantinen sollen mehr Lebensmittel aus regionaler oder ökologischer Produktion auf die Teller kommen, auch die Betriebsgastronomie kann ein großer Absatzmarkt für bayerische Erzeuger werden. Um für regionale Produkte zu werben, hat Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) daher am Mittwoch in der Kantine des Versicherungskonzerns Allianz in Unterföhring den offiziellen Startschuss für die Aktion "Heimatteller" gegeben. An dem neuen Label sollen Essensgäste in ihrer Kantine Gerichte aus überwiegend regionalen und ökologischen bayerischen Produkten auf einen Blick erkennen.