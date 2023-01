Immer mehr Menschen in Deutschland erreichen ein hohes Alter. 2021 zählte das Statistische Bundesamt gut 23 500 Menschen in Deutschland, die 100 Jahre oder gar noch älter waren, das ist die höchste Anzahl von Hundertjährigen in den vergangenen zehn Jahren. Dabei sind Frauen deutlich stärker vertreten als Männer: Etwa 80 Prozent der Hundertjährigen sind weiblich. Zwei von ihnen leben in der Gemeinde Unterföhring im Landkreis München - und haben nun gemeinsam Geburtstag gefeiert.

Wie es der Zufall will, sind die beiden ältesten Bürgerinnen der Gemeinde nämlich am selben Tag geboren. Am 24. Januar konnten sowohl Elfriede Embruch wie auch Ruth Jäger im Seniorenzentrum der 11 000-Einwohner-Kommune ihren 103. Geburtstag feiern. Unterföhrings Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft Unterföhring) kam mit musikalischer Begleitung, gratulierte und überreichte Geschenke. Gemeinsam mit den Betreuern und Mitbewohnern des Zentrums seien die Geburtstage feierlich begangen worden, berichtet die Gemeinde.

Elfriede Embruch wurde 1920 im österreichischen Grünau im Almtal geboren. 1953 heiratete sie ihren Mann Heinz-Günther, mit dem sie in München lebte, ehe das Paar 1973 eine Wohnung an der Ahornstraße in Unterföhring kaufte. 1987 starb Heinz-Günther Embruch, im Mai 2018 zog Elfriede Embruch ins Seniorenzentrum.

Dort ist inzwischen auch Ruth Jäger zu Hause. Sie kam 1920 in Klein Lubs im Kreis Filehne, das heute auf polnisch Wieleń heißt, zur Welt. Mit ihrem Mann Hermann Jäger und dem gemeinsamen Sohn zog sie 1970 aus Landshut nach Unterföhring, da Jäger als Jurist eine Stelle beim Innenministerium antrat. Nach seinem Tod 2002 blieb Ruth Jäger in ihrem vertrauten Unterföhringer Umfeld, ehe auch sie ins Seniorenzentrum zog.