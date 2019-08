Den Mann, der vorige Woche im Starnberger See vor Tutzing ertrunken ist, hat die Polizei jetzt zweifelsfrei identifiziert. Demnach handelt es sich es sich um einen 31-Jährigen aus Neubiberg. Er sei anhand seiner Fingerabdrücke identifiziert worden, teilte am Freitag das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. Erste Hinweise auf den Badetoten hätten sich aus den Ausweispapieren ergeben, die sich im Rucksack des Mannes befanden. Die Utensilien des Mannes waren am Parkufer gefunden worden. Die Wasserleiche hatte am 22. August ein Berufsfischer entdeckt.