26. Juli 2018, 22:20 Uhr Technik Autonom fahrender Bus für Unterschleißheim

Geht es nach der CSU im Stadtrat, könnte bald der erste autonom fahrende Bus Pendler durch Unterschleißheim befördern. Die Christsozialen fordern in einem Antrag, den Aufbau einer autonomen Buslinie vom Stadtkern bis in den Ortsteil Riedmoos zu prüfen. Autonomes Fahren sei "längst keine Zukunftsmusik mehr", begründet die CSU-Fraktion ihre Forderung. Die bereits vorhandene Technik biete sich insbesondere auf Strecken mit niedrigem Verkehrsaufkommen an, die mit herkömmlichen Buslinien nicht sinnvoll zu betreiben seien. Dies sei in Riedmoos noch der Fall, gleichwohl der Ortsteil wächst - wie auch die Zahl der Kinder und Senioren ohne Führerschein. Regenerative Energien zum Laden des Fahrzeugs stünden am Riedmooser Sportheim durch die Photovoltaikanlage bereit. Die Christsozialen schlagen ferner vor, die Trasse auch über die Nebenstrecke zum Unterschleißheimer See zu legen.