9. Oktober 2018, 21:50 Uhr Taufkirchen/Ottobrunn Die Grünen und die Polizei

Die Grüne Jugend gilt freilich nicht als Verfechter des neuen Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes (PAG). In den kommenden Tagen beschäftigt sich der Parteinachwuchs gleich bei zwei Veranstaltungen mit der umstrittenen Novelle. Am Freitag, 12. Oktober, laden die Grünen von 12 bis 14 Uhr am Taufkirchner S-Bahnhof zu einer Informationsveranstaltung; am Samstag, 13. Oktober, geht es dann von 11 bis 13 Uhr auf dem Rathausplatz in Ottobrunn weiter. Mit dabei sind auch die Landtagskandidaten Claudia Köhler und Markus Büchler.