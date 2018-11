2. November 2018, 21:43 Uhr Taufkirchen Ruhe und Erholung

Ruhe, Erholung und Gelassenheit werden im hektischen Alltag immer wichtiger. Die Entspannungspädagogin und Achtsamkeitstrainerin Elisabeth Meyer stellt in einem Angebot der Volkshochschule Taufkirchen in der Wildapfelstraße 4 (Lindenpassage), am Samstag, 10. November, 15 Uhr, unterschiedliche Entspannungsverfahren vor. Anmeldung ist möglich bei der VHS unter der Telefonnummer 089/61 45 14-0 oder per E-Mail an info@vhs-taufkirchen.de.