Bei einem Brand auf einem Bauernhof im Taufkirchner Ortsteil Potzham ist am Sonntagabend ein Millionenschaden entstanden. Die Feuerwehr war über Stunden damit beschäftigt, ein in Flammen stehendes landwirtschaftliches Gebäude zu löschen. Nachdem der Alarm um 17.25 Uhr eingegangen war, dauerte es bis gegen 21.30 Uhr, ehe das Feuer komplett gelöscht war. Die an die Scheune angrenzenden Wohnhäuser wurden vorsorglich geräumt, vier Bewohner in Sicherheit gebracht.

Weil ein Betreten der Scheune nicht mehr möglich war, konzentrierte sich die Feuerwehr auf den Schutz des angebauten Wohnhauses sowie der umliegenden Gebäude. Hierzu wurden unter anderem drei Drehleitern eingesetzt. Aus einem nahegelegenen Gebäude wurden mehrere Gasflaschen geborgen. Im Einsatz waren Feuerwehrkräfte aus Taufkirchen, Unterhaching, Oberhaching und Ottobrunn sowie der ABC-Zug München-Land. Für die Absicherung der Gebiete der im Einsatz befindlichen Wehren wurde die Feuerwehr Grünwald vorsorglich nach Unterhaching alarmiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Personen verletzt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1,5 Millionen Euro. Womöglich hat laut Polizei ein Heizlüfter, mit dessen Hilfe eine gefrorene Wasserleitung aufgetaut werden sollte, den Brand ausgelöst. Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen.