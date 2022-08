Ausflug in Trampolinpark oder Kletterwald

Es muss nicht immer das Mittelmeer sein. Auch in Taufkirchen können Kinder in diesen Sommerferien einige Abenteuer erleben: auf den Spuren der Dinosaurier, beim "Upcycling" alter Möbelstücke oder beim Brezenbacken in der Bäckerei Götz. Im Taufkirchner Ferienprogramm sind jedenfalls noch Plätze frei. Im Rathaus kann man sich dabei auch für Ausflüge zum Trampolinpark, Kletterwald oder zur Feuerwehr anmelden, von montags bis donnerstags, 9 bis 12 Uhr, gegen eine Bargebühr. Die Webseite der Gemeinde (https://www.taufkirchen-mucl.de) bietet einen Überblick über das Programm.