Auf Stimmenfang gehen, heißt mit Bürgern ins Gespräch kommen. Da stehen die Kandidaten dann am Infostand vor dem Supermarkt oder laden ins Café ein.

Nicht so bei den Freien Wählern in Neubiberg. Ihr Bürgermeisterkandidat Reiner Höcherl empfängt in einer "alten Dame", wie die 6er-Skigondeln der Fleckalmbahn in Kitzbühel liebevoll genannt wurden. Höcherl hat eine solche gekauft. Seine "Monaco" fuhr von 1984 bis 2017 hinauf zum berühmten Skigebiet Hahnenkamm. Jetzt steht sie in der Neubiberger Hauptstraße. Nach dem Wahlkampf wird sie in Höcherls Garten ihre letzte Ruhe finden. Bis dahin wird Höcherl mit seinen Gästen in der beheizten Kabine über seine Pläne für Neubiberg sprechen, auch über alternative Mobilität. Dazu passt auch das E-Auto, das einem Ottobrunner Autohaus gehört und vor der Gondel steht. Eine Frage bleibt: Können die Fraktionssitzungen künftig in der "alten Dame" stattfinden? Oder muss Höcherl dafür eine der neuen 10er-Gondeln kaufen?

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.