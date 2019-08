Zurück zum Forschungszentrum

Auf der offiziellen Website von Kellerkindmusik wird Nachhaltigkeit groß geschrieben. So steht unter der Wegbeschreibung, wie man am Samstag, 31. August, mit der S-Bahn am besten zum "Back to the Woods"-Festivalgelände kommt, auch eine zweite Option: "Auto fahren (buh!)".

Die Party auf dem Gelände des Garchinger Forschungszentrums steht von zwölf Uhr mittags bis ein Uhr nachts ganz im Sinne der Umwelt. So entstand auch der Name "Back to the Woods" durch die Location am Rande der Isarauen. So haben die Kellerkinder aus Gründen der Nachhaltigkeit komplett auf das Drucken von Flyern verzichtet und auch zum Essen gibt es bei beiden Veranstaltungen ausschließlich vegetarische Burger, Currys und Falafel-Sandwiches und. Zudem geben die Garchinger jedes Jahr Holzteile der Bühnen an Kindergärten weiter und zehn Prozent des Gesamtgewinns der beiden Veranstaltungen gehen an gemeinnützige Organisationen.

Auch sonst unterscheiden sich die zwei Festivals nur wenig. Wem das "Schall im Schilf" gefällt, wird vermutlich auch auf dem "Back to the Woods" Spaß haben und umgekehrt. Zweiteres gilt musikalisch als ein wenig ausgefallener und "auf jeden Fall noch verrückter", wie Adorf erzählt. Anstatt drei werden dort fünf Bühnen aufgebaut, auf denen "elektronische Musik in allen Spielarten" aufgelegt wird, wie Adorf erzählt. Er freut sich, dass 2019 die meisten DJs aus München und der Umgebung kommen, einen direkten Headliner gibt es allerdings bewusst nicht. "Bei uns kommen die meisten nicht für eine einzelne Band, man lässt sich lieber von Bühne zu Bühne treiben und genießt das Gesamterlebnis", sagt Adorf. koso