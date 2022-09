Vor dem Rathaus Straßlach und am Parkplatz Deininger Weiher stehen nun zwei nagelneue E-Ladesäulen bereit, mit denen zeitgleich insgesamt jeweils vier E-Autos geladen werden können. Bürgermeister Hans Sienerth hat diese zusammen mit Vertreterinnen des Bayernwerks in Betrieb genommen. Beide Standorte wurden auf Grundlage eines Elektromobilitätskonzeptes ausgewählt, welches die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Landkreis München erstellt hat. Die Investitionskosten dafür betragen rund 25 000 Euro. Die Kosten werden zu 50 Prozent durch den Freistaat Bayern bezuschusst. Die E-Ladesäulen wurden nach einer kurzen Testphase freigegeben. Bezahlt wird entweder mit einer Bayernwerk-Karte oder mit dem Handy, auch ohne Registrierung. "Die Inbetriebnahme dieser Ladesäulen ist ein erster Schritt in der Umsetzung der gemeindlichen Klimaschutz-Strategie", so Sienerth. Sollte die Nachfrage steigen, werde die Gemeinde weitere Standorte für Ladesäulen prüfen.