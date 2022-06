Landtagswahl:Ottobrunner SPD unterstützt Florian Schardt

Florian Schardt will in den bayerischen Landtag und kann sich nun auch der Unterstützung seines SPD-Ortsvereins Ottobrunn sicher sein. Die heimischen Genossen haben sich am Dienstag einstimmig für eine Kandidatur des SPD-Kreisvorsitzenden im Stimmkreis München-Nord ausgesprochen. "Es ist gute Tradition in der SPD, dass der Heimat-Ortsverein den Kandidaten mit ordentlich Rückenwind ausstattet", sagte die Ottobrunner SPD-Vorsitzende Sabine Athen. Die offizielle Nominierung durch die Mitglieder des SPD-Unterbezirks folgt noch, die Landtagswahl selbst findet im Herbst 2023 statt. Gegenkandidaten von Schardt im Stimmkreis wird seitens der CSU voraussichtlich Maximilian Böltl.