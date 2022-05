All you can eat

Einen schönen sonnigen Frühlingstag wissen nicht nur Menschen, sondern auch Rindviecher zu genießen, zumal wenn sie mit allen vier Beinen in einem reichhaltigen und zweifelsohne feldfrischen Frühstücksbüfett stehen, wo das Prinzip "All you can eat" gilt. So wie dieses Kalb auf einer Frühlingswiese auf Brunnthaler Flur, das sich das saftige Gras, angereichert mit Klee und allerlei würzigen Kräutern, schmecken lässt.