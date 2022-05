Eigentlich stand der nächste Auftrittsreigen erst 2026 wieder im Kalender. Doch im Zeichen der abflauenden Corona-Pandemie, die wie einst die Pest das öffentlichen Leben nahezu zum Erliegen brachte, unterbrechen die Münchner Schäffler den traditionellen Sieben-Jahres-Rhythmus und treten 2022 für wenige Tage in der Landeshauptstadt und einmal auch im Landkreis München auf. Unter dem Titel "Tanz für das Leben" zeigen sie zunächst am Donnerstag, 5. Mai, um 15 Uhr ihre Künste vor dem Landratsamt am Mariahilfplatz 17 in München. Die Tradition soll auf das Jahr 1517 zurückgehen, als die Pest in München so schlimm wütete, dass Tausende Menschen daran starben. Um die Bürger mit neuem Lebensmut zu erfüllen und das Leben wieder in Gang zu bringen, führten die Münchner Schäffler frohbeschwingte Tänze auf. Am 8. Mai sind die Münchner Schäffler um 13.30 Uhr in der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Hohenbrunner Straße 8, zu sehen.