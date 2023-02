In der Gemeinde Sauerlach sind bis auf Weiteres die Bahnübergänge Königsgeräumt am Deisenhofener Forst, Lochhofen und Arget nach einer Untersuchung durch das Eisenbahnbundesamt auf der Strecke Deisenhofen bis Holzkirchen gesperrt worden. Die Übergänge bleiben bis zu einer Erneuerung oder Auflassung mit Straßensperrung außer Betrieb, die Gemeinde bemüht sich nach eigenen Angaben um eine schnelle Wiedereröffnung und befindet sich mit der Bahn in Gesprächen. Betroffen sind vor allem die Sportler des SV Arget und Waldbesitzer.