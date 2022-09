Die Beschäftigten im Haarer Rathaus bekommen mehr Platz. Ein Teil der Verwaltung zieht bereits in Kürze um ins frühere Maria-Stadler-Haus. Diese Woche werden die Akten vom Rathaus in die neuen Büros gebracht. Das ehemalige Seniorenheim, das nur durch einen kleinen grünen Hof vom Rathaus getrennt ist, wurde saniert und umgebaut. Die Arbeiten sind laut Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) mittlerweile abgeschlossen. Im Dachgeschoss wurden Personalwohnungen geschaffen, im ersten Stock Wohnungen für noch mobile Senioren, die sich Dienste dazu buchen können sollen. Und im Erdgeschoss des Gebäudes, das einmal knapp 100 Senioren beherbergt hat, ziehen nun Teile der Verwaltung ein, weil das alte Rathaus längst viel zu klein geworden ist. Die Bauverwaltung sollte im Maria-Stadler-Haus unterkommen. Das neue Maria-Stadler-Haus ist am Rande des Jugendstilparks errichtet und im Juni 2019 bezogen worden. Der Neubau war notwendig geworden, weil im alten Seniorenheim die gesetzlichen Anforderungen bei Barrierefreiheit und Platz nicht mehr erfüllt gewesen waren.