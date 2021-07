Wegen des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen Birkenweg und Eichenstraße wird die Ottobrunner Straße in der Zeit vom 12. Juli an halbseitig gesperrt und die Straße zur Einbahnstraße. Der Verkehr in Richtung Putzbrunn kann durch die Baustelle fahren. Der Verkehr von Putzbrunn in Richtung Ottobrunn wird über die Neubiberger Straße und die Oedenstockacher Straße umgeleitet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zweieinhalb Wochen. Der Verkehr wird mit Baustellenampel

wechselseitig an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Die Geh- und Radwege entlang den Baustellen werden ebenfalls eingeschränkt aufrechterhalten.