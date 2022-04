Der SPD-Ortsverein Putzbrunn hat auf seiner Jahreshauptversammlung den Vorsitzenden Michael Adamski im Amt bestätigt. Gemeinderat Adamski hatte das Amt im Herbst 2019 von Alexander Bräuer übernommen, der den Ortsverein 14 Jahre lang geführt hatte. Bräuer und Friederike Bäumer sind künftig stellvertretende Vorsitzende. Bürgermeister Edwin Klostermeier und Gerhard Fink wurden zu Beisitzern gewählt, Kassierin bleibt Ingrid Bräuer, Schriftführer ist auch weiterhin Günther Scheckeler. Adamski kündigte an, dass es in diesem Jahr wieder häufiger Veranstaltungen und Ortsvereinssitzungen geben solle, sofern Corona dies zulasse. Er hoffe darauf, dass die Zusammenarbeit mit allen politischen Gruppierungen und Vereinen in der Gemeinde auch weiterhin konstruktiv sein möge.