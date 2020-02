Einmal Jugendpolitik to go - unter diesem Motto tourt der Kreisjugendring München-Land (KJR) mit einem Aktionsbus durch den Landkreis München, um an öffentlichen Plätzen mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen Möglichkeiten der politischen Teilhabe aufzuzeigen, wie es in einer Pressemitteilung des KJR heißt. Wie funktioniert die Kommunalwahl? Was ist mir an meinem Wohnort wichtig? Was passt mir nicht und wie kann ich es ändern? All diese Fragen können am Aktionsbus geklärt und diskutiert werden. Hugo Fischer und Blandine Ehrl vom KJR gehören dabei zur Stammbesetzung des Aktionsbusses, der noch bis zum 15. März durch die Kommunen Landkreis München unterwegs ist. Im Bus gibt es neben Infomaterial zur Kommunalwahl auch verschiedene Mitmachaktionen zu politischer Bildung. Die Zwischenstopps des Aktionsbusses werden laufend unter www.stimmederjugend.de veröffentlicht.