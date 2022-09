Sie sind bei Kindern und Eltern gleichermaßen beliebt: der Grüffelo und die kleine Maus. Das Mindelheimer Figurentheater bringt das weltberühmte Kinderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson in Pullach auf die Bühne. Das Besondere an der Produktion der Familie Sperlich ist, dass ihre vier ausgebildeten Puppenspieler die Rollen live sprechen. So können sie auf die Reaktionen der kleinen Theaterbesucher eingehen. Die Aufführungen im Theaterzelt auf der Festwiese (Richard-Wagner-Straße, Ecke Parkstraße) sind von Donnerstag, 29. September, bis Mo, 3. Oktober. Ticketreservierung sind unter 0176/87 38 94 60 möglich oder 30 Minuten vor Showbeginn an der Theaterkasse. Der Eintritt beträgt pro Person zwölf Euro.