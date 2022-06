Theater- und Tanzproduktionen, Installationen und Performances - das 10. Grenzgänger-Festival, das vom 1. bis 10. Juli in München stattfindet, zeigt die aktuellen Spielarten des inklusiven Theaters. Ein paar Tage, bevor sich der Vorhang zur Eröffnung hebt, gibt es in Unterschleißheim eine Podiumsdiskussion zum Thema: Im Festsaal des Bürgerhauses treffen sich an diesem Dienstag, 28. Juni, Persönlichkeiten aus der Welt des Theaters und Fachleute aus dem Inklusionsbereich: Sie sprechen über Kunst, Kultur und Inklusion in Stadt und Landkreis. Zu den Teilnehmern gehören Festivalleiter Lorenz Seib, die Schauspielerin Luisa Wöllisch, die Journalistin und Mitgründerin der Freien Bühne München, Angelica Fell, sowie Klaus Mecherlein, Leiter des Ateliers Augustinum in Unterschleißheim. Die Moderation hat Frauke Schwaiblmair, Vorsitzende des Behindertenbeirates des Landkreises München. Die Diskussion beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.