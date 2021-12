Junge spielen für Alte: Schülerinnen und Schüler der Planegger Musiklehrerin Petra Löhlein brachten den Bewohnern des Planegger Altenheims der Inneren Mission am Montagnachmittag etwas weihnachtliche Stimmung ins Haus. 23 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 17 Jahren setzten sich bei eisigen Temperaturen im Vorhof des Heims an ein elektrisches Klavier und spielten Weihnachtslieder aus aller Welt. Ganz zaghaft öffneten sich manche Fenster zum Hof und die Bewohner - einige in Decken eingewickelt - genossen das ungewöhnliche und liebevolle Schauspiel. "Ich habe das so geplant, um in diesen kontaktreduzierten Zeiten mal eine Besonderheit für die alten Menschen zu bieten - ein Open-Air-Konzert", sagte Petra Löhlein. Es gab viel Applaus von den Balkonen herab, von den Eltern und Geschwistern. Beim Klassiker "Alle Jahre wieder" sagte eine 84-Jährige versonnen: "Ja, schon gerne. Aber ohne Corona."