Der Bund Naturschutz und das Grünzug-Netzwerk Würmtal rufen für diesen Freitag, 3. Dezember, zu einer Demonstration gegen die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Steinkirchen auf. Sie fordern, dass zuerst das bestehende Gewerbegebiet und die Bebauungspläne ausgenutzt werden, bevor neue Flächen erschlossen werden. Treffpunkt ist um 17 Uhr vor dem Rathaus in Planegg. Die Teilnehmer sollen Musikinstrumente, Transparente und Lichter mitbringen, mit denen sie dann über die Hauptstraße zum Gewerbegebiet Steinkirchen ziehen. Am Montag steht die Entscheidung im Gemeinderat über das umstrittene Projekt an.