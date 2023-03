"Beratung vor Ort" nennt sich ein seit einigen Monaten bestehendes Angebot der "Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche" der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Planegg. Das Angebot gibt es seit Ende des 2022, Mitarbeiterinnen der Awo können neuerdings auch Beratungen direkt in diversen Einrichtungen für Kinder anbieten. Im Würmtal sind das zurzeit zehn Häuser. Hintergrund für die Schaffung des neuen Angebots ist der Wunsch, Familien nach der Corona-Pandemie gezielt zu unterstützen, heißt es in einer Awo-Mitteilung. Bezuschusst wird das Angebot vom bayerischen Sozialministerium und dem Landkreis München.

Die Beratung ist ein freiwilliges und kostenloses Angebot der insgesamt sechs Familienberatungsstellen der Awo im Landkreis München. Die Mitarbeiterinnen sind speziell geschulte Psychologinnen und Sozialtherapeutinnen und bieten je nach Bedarf wohnortnah und unkompliziert Sprechstunden für Eltern an. Schwerpunkte sind Fragen zur Erziehung und die Klärung familienbezogener und individueller Probleme. Eltern lernen die individuellen Entwicklungsaufgaben ihres Kindes kennen und erhalten Hilfe zur Gelassenheit und Sicherheit im Umgang mit Herausforderungen im Erziehungsalltag.

Möglich sind in diesem Zusammenhang auch Elternabende mit Vorträgen zu relevanten Erziehungsthemen. Die praktische Umsetzung erfolgt abgestimmt mit den jeweiligen Einrichtungen. Im Würmtal sind das zum Beispiel die Kindertagesstätten in Gräfelfing, Planegg und Neuried, Anmeldung ist möglich unter der Telefonnummer 089/45 21 40 90 oder als E-Mail eb.planegg@awo-kvmuci.de.