20. Juli 2018, 22:06 Uhr Ottobrunn/Taufkirchen Löscheinsatz in Schweden

Vom Airbus- Areal sind am Freitagnachmittag Hubschrauber in Richtung Schweden aufgestiegen, um dort die Einsatzkräfte im Kampf gegen Waldbrände zu unterstützen. Die Firma Helitravel (HTM) aus Ottobrunn und zwei Partnerfirmen aus Brandenburg und Schleswig-Holstein schickten insgesamt fünf Helikopter mit Spezialausrüstung zur Waldbrandbekämpfung in das Einsatzgebiet. Koordiniert hat den Einsatz auf Anfrage des Bundes das Medizinische Katastrophen-Hilfswerk Deutschland (MHW).

Zur Besatzung der ersten Maschine vom Typ Airbus AS 350 B3, die vom HTM-Heliport in Ottobrunn aus startete, gehören zwei in Löscheinsätzen erfahrene Piloten. Mit an Bord sind Behälter, die bis zu 1000 Liter Wasser aufnehmen und über brennendenden Wäldern ablassen können. Nach zehn Stunden Flug werden die Helikopter im Einsatzgebiet eintreffen und am Samstag mit ihren Besatzungen an der Brandbekämpfung teilnehmen, teilt Oliver Bendixen vom MHW mit. Das MHW ist ein gemeinnütziger Verein, der das Ziel verfolgt, Ressourcen der Wirtschaft, die nicht in den Katastrophenschutz eingebunden sind, zu koordinieren und im Katastrophenfall verfügbar zu machen.