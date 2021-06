Bei schönem Wetter feiert die evangelisch-lutherische Michaelskirchengemeinde in Ottobrunn und Neubiberg während der Sommermonate wie schon im vergangenen Jahr wieder Freiluftgottesdienste, und zwar sonntags von 10 Uhr an auf der Eichendorffwiese an der Eichendorffstraße sowie zweimal im Monat im Garten der Corneliuskirche in Neubiberg, Wendelsteinstraße 1, von 10.30 Uhr an. Bei den Freiluftgottesdiensten entfällt die Maskenpflicht für die gesamte Dauer des Gottesdienstes, sodass auch ohne Maske gesungen werden darf. Bei schlechtem Wetter werden die Gottesdienste in die Michaelskirche in Ottobrunn und die Corneliuskirche in Neubiberg statt.