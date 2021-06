Ganz CO₂-frei liefert die Ottobrunner Bäckerei Fiegert mittlerweile herrlich duftende Brezen und Semmeln aus. Der Betrieb hat sich ein Lastenrad angeschafft, mit dem die Köstlichkeiten auf Bestellung zu den Kunden gebracht werden. Natürlich stellte die Bäckerei das Rad am Samstag beim gemeinsam von der Agenda 21 und der ADFC-Ortsgruppe organisierten Termin unter dem Motto "Lastenrad 2.0" auf dem Rathausplatz vor.

Mitorganisatorin Ute Senft von der lokalen Agenda war heilfroh und zufrieden, "nach so langer Zeit" endlich wieder ganz analog mit Interessierten ins Gespräch zu kommen. Die Aktion lockte auch zahlreiche Lastenrad-Fans aus der Nachbarschaft an, so stellte etwa die Gemeinde Unterhaching ihr Lastenrad "Elektra" mit Elektromotor vor, das ausgeliehen werden kann. Auch Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) schaute vorbei und sagte Senft, er wolle für die Rathausverwaltung ein E-Bike und ein Lastenrad anschaffen. Ein Lastenrad sowie ein E-Bike mit supermarkttauglichem Anhänger stehen auf Betreiben der Agenda seit geraumer Zeit in der Tiefgarage des Wolf-Ferrari-Hauses zur kostenfreien Ausleihe bereit, das Lastenrad soll mit einem E-Motor nachgerüstet werden. Aber Vorsicht bei der Fahrt: "Ein Lastenrad zu fahren, ist gar nicht so einfach", sagt Senft.