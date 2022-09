Ottobrunn ist weiterhin die Gemeinde mit der höchsten Bevölkerungsdichte in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte, lebten dort zum Stichtag 31. Dezember vergangenen Jahres 4153 Menschen pro Quadratkilometer. Im Ranking aller deutschen Kommunen rangiert Ottobrunn damit auf Rang zwei. Höher ist die Einwohnerdichte nur in der Landeshauptstadt München (4788 Einwohner pro Quadratkilometer), die die Liste ebenfalls bereits im vergangenen Jahr anführte.