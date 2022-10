Jetzt schmecken Jakob die Äpfel auf dem Bauernmarkt am besten. Das Obst ist frisch geerntet und die Menschen feiern Erntedank.

Jakob beißt herzhaft in einen Apfel. Der hat es ihm angetan, auf dem Bauernmarkt in Hohenbrunn, wo es Gemüse aus dem Münchner Umland gibt und viele andere schmackhafte Sachen. Jetzt ist auch die beste Zeit. Die Ernte ist eingefahren und, wenn der goldene Oktober beginnt, ist es an der Zeit, Danke zu sagen. Das Erntedankfest hat dieses Jahr besondere Bedeutung, da viele Bauern wegen anhaltender Trockenheit um die Frucht ihrer Arbeit bangen mussten.