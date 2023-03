Die Schreiner Group peilt noch für dieses Jahr eine klimaneutrale Produktion an. Aktuell ist das Unternehmen mit Sitz in Oberschleißheim dabei, sein Klimaneutralitätskonzept zu verfeinern. Auf der Grundlage eines CO₂-Fußabdrucks für das Unternehmen habe man mit einer Energieeffizienzanalyse Einsparpotenziale ausgemacht, die aktuell umgesetzt würden. So würden Emissionen beim Heizen und im Fuhrpark sowie auch beim Strom vermieden. Verbleibende Emissionen würden kompensiert. Die klimaneutrale Produktion ist nach Aussage des Unternehmens ein Zwischenziel auf dem Weg zur Klimaneutralität.

Die Schreiner Group hat einen Commitment Letter bei der Science Based Targets Initiative (SBTI) eingereicht. Damit bekennt es sich offiziell zur Klimaneutralität und zu dem Ziel des Pariser Klimaabkommens, die globale Erwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. SBTI ist die führende Organisation für die Validierung wissenschaftlich fundierter Klimaschutzziele weltweit. Die Schreiner Group zählt 1200 Beschäftigte an vier Standorten und stellt im Kerngeschäft High-Tech Funktionslabels für die Industrie her, dabei speziell für Unternehmen im Gesundheits- und Verkehrssektor.