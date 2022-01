Seit zwei Jahren läuft nun die Beteiligung der Gemeinde Oberschleißheim im Energie-Effizienz-Netzwerk des Instituts für Systemische Energieberatung an der Hochschule Landshut. Nach dieser Phase der Bestandssichtung, Datenaufnahme und Detailbewertung wurde nun ein Maßnahmenkatalog mit 81 Verbesserungsansätzen an den Gebäuden der Gemeinde entwickelt. Während Optimierungen mit geringem Investitionsaufwand vom Rathaus im laufenden Betrieb erledigt werden sollen, werden umfassendere Vorschläge im Netzwerk weiter ausgearbeitet und verfolgt.

Dazu gehört der Ansatz, dass auf dem Bürgerzentrum eine Photovoltaik-Anlage installiert werden könnte. Eine Standardanlage mit einer Leistung von 38 Kilowatt peak plus Speicherbatterie könnte nach der Analyse den Strombedarf des zentralen Hauses zu 40 Prozent decken. Aktuell verbraucht das Bürgerzentrum etwa 78 000 Kilowattstunden jährlich. Das Netzwerk hat eine Amortisationsdauer der Investition von zwölf Jahren berechnet.

Auf der Sporthalle an der Jahnstraße wäre eine Photovoltaik-Anlage nach elf Jahren in der Gewinnzone, lautet der nächste Ansatz. Dort wurde ortsbedingt mit einer Anlagenleistung von 30 Kilowatt peak kalkuliert, der Stromverbrauch der Halle liegt bei 76 000 Kilowattstunden. Damit könnten die Solarmodule plus Batterie 34 Prozent des Stromverbrauchs decken.

Für die Eigenversorgung der Berglwaldschule sieht das Effizienz-Netzwerk gleich mehrere Ansätze, unter anderem ein eigenes Blockheizkraftwerk auf der Basis von Gasversorgung. Außerdem könnte auf dem Westflügel der Schule eine weitere Photovoltaik-Anlage installiert werden, nachdem auf dem Hauptgebäude bereits seit Jahren eine Bürgersolaranlage arbeitet. Die Vorschläge werden nun weiter detailliert und dann im Einzelfall zur Entscheidung vorgelegt.