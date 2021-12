Auf dem Parkplatz am Oberschleißheimer Bürgerzentrum ist nun wieder teilweise die Parkzeit limitiert. Nachdem die Parkflächen für Veranstaltungen und Gaststätte im Bürgerzentrum sowie für Anlieger zuletzt kaum noch nutzbar waren, weil sie permanent und dauerhaft zugeparkt waren, gilt jetzt auf exakt der Hälfte des Parkplatzes wieder eine Beschränkung auf acht Stunden Parkdauer. Mit dieser Limitierung hatte das Rathaus den Parkdruck vor Jahren in den Griff bekommen. Mit der Sperrung der Parkplätze unter der Bahnbrücke im Zuge der Bauarbeiten an der Brücke wurde der Parkplatz am Bürgerzentrum wieder freigegeben. Die Lösung mit der Halbierung soll die weiteren Monate der Brückensperrung, die voraussichtlich bis 2023 dauern wird, verträglicher gestalten.