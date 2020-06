Gleich mehrere Fälle von Schmierereien und Sachbeschädigung meldet die Polizei im Landkreis. So haben Unbekannte am Effnerhügel in Oberschleißheim Baustelleneinrichtungen und Bänke beschädigt und Unrat wie Flaschen, Müll und Zigarettenkippen hinterlassen, teilt die Gemeinde mit. Erst vor kurzem sei eine große Menge abgelagerter Müll im Huppwald festgestellt worden. Wer Beobachtungen gemacht habe, könne sich an die Gemeinde, Telefon 089 / 31 56 13-15, oder bei der Polizeiinspektion Oberschleißheim, Telefon 089 /31 56 40, melden. In Oberhaching haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag, 7. Juli, an der Laufzorner Straße Schmierereien an Gartenzäunen, Hauswänden und Verkehrszeichen hinterlassen, darunter auch ein Hakenkreuz. Eine Anwohnerin benachrichtigte die Polizei Sonntagmittag. Das Kommissariat 44 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Wer sachdienliche Aussagen machen könne, kann sich an das Polizeipräsidium München wenden, Telefonnummer 089/29 10-0.