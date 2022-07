Bundeswehr:Soldaten trainieren in "Oberschleißheim"

Das Ausbildungszentrum in Bückeburg erinnert mit dem Namen für ein neues Gebäude an die Geschichte des Militärflugplatzes.

Wenn die Soldaten des Hubschrauber-Ausbildungszentrums Bückeburg künftig beim Sport fit gemacht werden, dann werden sie ihre Liegestütze oder Yoga-Übungen in Oberschleißheim absolvieren - nicht dem Ort im Norden Münchens, sondern in einer Sporthalle gleichen Namens. Die Schäfer-Kaserne in Niedersachsen, die den Ausbildungsschwerpunkt beherbergt, wird neu strukturiert und will dabei "den geschichtlichen Bezug zu ehemaligen sowie aktiven Heeresfliegerstandorten dokumentieren", wie es heißt.

Oberschleißheim war von 1958 bis 1981 militärische Heimat der Heeresfliegerstaffel 8 und des Heeresfliegerbataillons 8. Die Einheiten waren auf dem historischen Schleißheimer Flugplatz stationiert, der nach dem Zweiten Weltkrieg von der US Army besetzt war und später mit der Bundeswehr geteilt wurde. 1968 zogen die Heeresflieger der USA ab und mit der anschließenden Verlegung der fliegenden Verbände der Bundeswehr war die militärische Nutzung des 1912 für die Königlich Bayerische Fliegertruppe angelegten Flugplatzes Geschichte.

In Niedersachsen soll nun ein Gebäude nach Oberschleißheim getauft werden, "damit diese Erinnerung insbesondere für nachfolgende Generationen erhalten bleibt", wie es im Antrag des Kasernenkommandanten ans Oberschleißheimer Rathaus heißt. "Somit wird die emotionale Bindung unserer Soldaten und Gäste sowie Traditionsbindung in besonderer Art und Weise herausgestellt." Das Landratsamt München sah "keine rechtlichen Bedenken" in der Namensgebung, der Oberschleißheimer Gemeinderat hat dem Ansinnen einstimmig zugestimmt. Bürgermeister Markus Böck (CSU) zeigte sich hoch erfreut, dass die Gemeinde den Namenspaten geben darf.