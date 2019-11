Für die derzeit im Bau befindliche, sogenannte Radhauptverbindung zwischen Deisenhofen und Sauerlach erhält der Landkreis München Fördermittel in Höhe von 575 000 Euro durch das Staatsministerium für Bauen und Wohnen. "Es freut mich, dass der Freistaat Investitionen in die Infrastruktur und den Landkreis München beim Neubau des Radwegs finanziell unterstützt", sagt Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer aus Unterhaching, die die gute Nachricht übermitteln konnte. Die etwa fünf Kilometer lange Trasse zwischen Deisenhofen und Sauerlach, die aus bürokratischen Gründen als Teilstück der Kreisstraße M 11 deklariert ist und einen Stich zur St.-Ulrichs-Kapelle in Lanzenhaar beinhaltet, soll noch in diesem Jahr final realisiert werden. Die Gesamtkosten inklusive der Fördermittel liegen bei etwa 2,3 Millionen Euro.