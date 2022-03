Mit dem März kommen die Krokusse. Genau genommen sind sie schon da. In Oberhaching hat sich am Leonhardiweg eine stattliche Anzahl dieser Frühblüher bereits aus der Erde gewagt und bildet ein violettes Blütenmeer. Ja, haben die denn kein Thermometer oder besser noch eine Wetter-App? Auch wenn die Sonne tagsüber schon den nahenden Lenz vorgaukelt, die Temperaturen sind doch noch ziemlich im Keller. Die Minusgrade werden noch eine ganze Weile die Nächte bestimmen, der kalte Wind ist längst noch kein Frühlingslüftchen. Aber schön anzuschauen sind sie allemal, die Krokusse, die übrigens zur Familie der Irisgewächse zählen. Und machen auf jeden Fall Lust auf das Frühjahr. Bienen und Hummeln jedenfalls sind ganz scharf auf die Krokusse mit ihren eiweiß- und vitaminreichen Pollen, sind sie doch eine erste wichtigen Nahrungsquelle. Und wer nicht auf lila fliegt: Die Krokusse gibt es glücklicherweise auch in Gelb und Weiß. Für besonders wählerische Insekten auch in zweifarbigen Sorten.