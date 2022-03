Die Hilfsbereitschaft in Oberhaching ist groß, einige Familien aus der Ukraine sind bereits im Ort untergekommen. Die beiden Kirchengemeinden möchten diesen Familien eine Möglichkeit bieten, sich auszutauschen, und gerne mit ihnen ins Gespräch kommen. Sie laden daher zu zwei offenen Treffen bei Kaffee und Kuchen ein. Geplant ist, dass auch Dolmetscher und Dolmetscherinnen sowie Fachkräfte der Caritas dabei sein werden. Das erste Treffen findet am Freitag, 18. März, von 15 bis 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Alpenstraße 7, statt. Am Mittwoch, 23. März, freuen sich die Helfer zwischen 10.30 und 12 Uhr im katholischen Pfarrheim St. Stephan, Pfarrweg 9, über eine rege Teilnahme. Aktuell muss ein 3-G-Nachweis erbracht werden. Tests stehen zur Verfügung. Anmeldung mit Name und Personenzahl per E-Mail an irene.geiger-schaller@elkb.de.