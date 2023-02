Die Ortsgruppe Oberhaching des Bund Naturschutz hat ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert und auch gleich einen neuen Vorstand gewählt. Gerhard Mebus und Eike Hagenguth als erster und zweite Vorsitzende wurden abgelöst von Rainer Warmke und Kristin Schulte. Die Ortsgruppe Oberhaching wurde am 4. Oktober 1982 gegründet. Damals habe man sich schon den lokalen Umweltproblemen gestellt, teilt die Ortsgruppe mit. Man habe sich insbesondere für den Schutz gefährdeter Arten und ihrer Lebensräume eingesetzt und versucht, Laichgewässer gefährdeter Amphibien, wie der Gelbbauchunke, zu erhalten. Die in den 1980er-Jahren bedeutenden Themen wie Tempolimit, Massentierhaltung oder Atomenergie hätten nichts an Relevanz eingebüßt. Sie verdeutlichten, welche enorme Bedeutung die Arbeit der Ortsgruppe schon immer genossen habe und zukünftig genießen werde.