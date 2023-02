Die Gemeinde Neuried vergibt 15 Wohnungen zu vergünstigten Mietpreisen für Menschen mit geringen Einkommen. Die Wohnungen am Bozaunweg befinden sich noch im Bau und werden voraussichtlich im August bezugsfertig sein. Der Mietpreis pro Quadratmeter liegt bei unter 13 Euro. Interessierte können sich ab Freitag, 17. März, bis Samstag, 15. April, bei der Gemeinde bewerben.

Das vom Gemeinderat verabschiedete Neurieder Modell erlaubt es, bei Neubauten einen bestimmten Anteil an Wohnungen zu vergünstigten Konditionen für einen Zeitraum von 25 Jahren zu vergeben. Derzeit stehen jeweils sieben Zwei- und Dreizimmerwohnungen zur Verfügung sowie eine 1,5 Zimmer große Wohnung. Bewerben können sich vor allem jene, die in Neuried wohnen. Wer schon länger ortsansässig ist, wird bevorzugt. Es können sich aber auch Menschen bewerben, die keinen Erstwohnsitz in der Gemeinde haben, aber während der vergangenen fünf Jahre ihren hauptberuflichen Arbeitsplatz in Neuried hatten.

Weitere Informationen zu Vergaberichtlinien stellt die Gemeinde unter diesem Link zur Verfügung: https://www.neuried.de/leben/soziales/vergaberichtlinien-fuer-zu-belegende-wohnung. Auf dem Grundstück am Bozaunweg werden in Zukunft noch mehr Wohnungen gebaut und vergeben.