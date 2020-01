Ein junges Paar ist sich am Samstag in Neuried derart in die Haare gekommen, dass die Polizei nun gegen beide wegen Körperverletzung ermittelt. Nach Angaben der Planegger Inspektion traf sich die 21-Jährige aus Unterföhring mit dem zwei Jahre älteren Münchner bei dessen Tante in Neuried. Nachdem die beiden sich zuvor schon am Telefon gegenseitig beleidigt hatten, wurden sie dort handgreiflich. Die wechselseitigen Tätlichkeiten endeten damit, dass der 23-Jährige seine Freundin am Hals packte und ihr ins Gesicht schlug. Passanten trafen die junge Frau wimmernd auf der Straße an und übergaben sie der Polizei.