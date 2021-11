Der Landkreis München wird die Kosten für die Ausarbeitung der Windabschätzung sowie die Ausarbeitung des Vertrages der Arbeitsgemeinschaft für den Windpark im Forstenrieder Park übernehmen, der die Gemeinden Neuried und Pullach angehören und der unlängst auch die Gemeinde Brunnthal beigetreten ist. Einen entsprechenden Antrag hatten die Gemeinden Neuried und Planegg gestellt, der Energie- und Umweltausschuss des Kreistags hat diesem Anliegen am Dienstag zugestimmt. Die Übernahme der Kosten in Höhe von etwa 9000 Euro - wie bereits beim Windenergie-Projekt im Hofoldinger Forst - hat zunächst symbolischen Charakter, macht aber gleichzeitig den Bau von bis zu sechs Rotoren mit einer Gesamthöhe von jeweils bis zu 250 Meter im Forstenrieder Park frei. Der Baierbrunner Gemeinderat etwa hat seine Beteiligung an der Arge an diese finanzielle Unterstützung durch den Landkreis geknüpft. Der Ausschuss hat zudem beschlossen, dass der Landkreis der Arge nicht beitreten wird. Dies liege daran, dass das Projekt bereits weit fortgeschritten ist, sagte Landratsamtssprecherin Franziska Herr im Anschluss an die Sitzung; ein Beitritt des Landkreises hätte zu Verzögerungen bei den Planungen führen können. Die Gemeinden Pullach und Neuried haben bereits mit der Grundstückseigentümerin des Forstenrieder Parks, den Bayerischen Staatsforsten, einen Standortsicherungsvertrag geschlossen, der Grundlage für eine Prüfung der Potenziale von Windkraft in diesem Bereich darstellt. Die Kostenübernahme durch den Landkreis stellt für die Kommunen auch eine gewisse Sicherheit dar, denn der Landkreis springt auch dann ein, wenn das Projekt noch scheitern würde, was jederzeit möglich sei, wie es aus dem Landratsamt heißt.