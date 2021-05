In Bewegung: Ellis Bloyd (rechts) beim Üben am Gartenzaun mit Mathieu Jerzewski (links).

Von Annette Jäger, Neuried

Die Pandemie bringt völlig neue Sportarten an den Start: Socken-Golf etwa, Bleistift-Speerwurf oder auch Wasserflaschenkegeln. Ausgedacht haben sich die Disziplinen die Aktiven des TSV Neuried. Wer möchte, kann sich auch Übungsleiter an den Gartenzaun daheim bestellen. "Das finden vor allem Kinder reizvoll", sagt Martina Quirling, Leiterin des Sportangebots beim TSV. Sportvereine sind generell schwer getroffen von der Pandemie, die Vereine im Würmtal versuchen, mit kreativen Angeboten den Kontakt zu ihren Mitgliedern zu halten.

Beim Training rufen die Übungsleiter ihre Kommandos einem PC-Bildschirm mit lauter schwarzen Kacheln entgegen. So beschreibt Martina Quirling die Online-Übungsstunden, wie sie die Vereine seit fast einem Jahr praktizieren. Ob die Teilnehmer fröhlich das Bein schwingen oder nur gequält schwitzen, können die Trainer nicht sehen, die meisten Sportler schalten die Kamera gar nicht an.

Der "persönliche Kontakt und das Zusammensein" machten das Vereinswesen aus, sagt Madlen Etter, Geschäftsführerin des DJK Würmtal in Planegg. Und genau das kann seit Monaten nicht stattfinden. Die Mitglieder bleiben den Vereinen im Würmtal jedoch trotzdem weitgehend treu. Es seien zwar Austritte zu beklagen, aber noch sei der Mitgliederschwund nicht bedrohlich, sagen alle. "Was eher fehlt, sind Neueintritte", berichtet Etter.

Den Neurieder Übungsleitern hat es irgendwann gereicht, immer ins schwarze Nichts zu turnen. Sie besuchen inzwischen ihre Mitglieder zu Trainingsstunden coronakonform am Gartenzaun, mit Abstand. Das Konzept bietet der Verein schon seit Februar an, es wird über die Homepage gut gebucht. "Die Gymnastik am Gartenzaun betrachten viele als ihre Personal-Trainer-Übungsstunde", hat Quirling festgestellt.

Nach den Osterferien hat der Verein sein Konzept noch um den Wettkampf-Aspekt erweitert. Wenn das Sich-Messen nicht in der Halle oder auf dem Platz möglich ist, dann könnten die Familien sich doch untereinander herausfordern, so die Idee. Das war die Geburtsstunde von Socken-Golf.

Für Fotos und Videos von ihren Familienwettkämpfen bekommen die Mitglieder kleine Preise vom Verein. Viel besser wird aber der Wettkampf am Gartenzaun mit den Übungsleitern angenommen. Dann fahren Jonas Prangenberg, der ein freiwilliges soziales Jahr beim TSV absolviert, und Übungsleiter Mathieu Jerzewski mit dem TSV-Bus voller Sportutensilien zu den Familien und messen sich im Eierlauf oder Sandsäcke-Zielwerfen.

Wenigstens ein bisschen gemeinsames Erleben beim Sport soll der Jugendsporttag des SV Planegg-Krailling ermöglichen. Immer mal wieder holt der Verein Übungsleiter aus allen Abteilungen, von Fußball über Kampfsport bis hin zu Turnen und Tennis zusammen und veranstaltet ein eineinhalbstündiges Online-Sportprogramm. "Das sind leichte, machbare Übungen, die im Wohnzimmer möglich sind wie Balance- oder Dehnungsübungen", sagt SV-Präsident Florian Häringer. Dabei gehe es vor allem um den Spaß, sich mal zu sehen und zu kommunizieren. Bald ist auch eine Familien-Schnitzeljagd geplant.

Der direkte Kontakt ist das, was die Mitglieder suchen, hat auch Madeleine Ullrich, Vereinsmanagerin beim TSV Planegg-Krailling, erfahren. Über den Winter wurden "Challenges" vor allem im Turnen angeboten - zum Beispiel Handstand auf dem Sofa und in der Natur. Aber mehr Motivation und Bereitschaft bringen die Online-Trainings, sagt sie, weil es da direkten Kontakt zu Trainern und Mitsportlern gebe.

In der Pandemie ist der TSV Neuried in die digitale Offensive gegangen. Neben den üblichen Online-Sportkursen, die für einen Pauschalbetrag von 20 Euro auch Nichtmitgliedern offenstehen, gibt es immer wieder "Zoom-Specials". So konnten TSV-Mitglieder etwa an einem Online-Tanz-Großevent teilnehmen. "Da haben knapp 100 Teilnehmer, auch aus New York und Jamaika zusammen getanzt, das kam supergut an", berichtet Quirling. Zu anderen "Specials" finden sich die Mitglieder abteilungsübergreifend zu Yoga, Zumba oder Tai Chi zusammen. Auch einen eigenen Youtube-Kanal hat der TSV ins Leben gerufen und bietet unter anderem "Klick dich fit" an - ein Sechs-Minuten-Training am Schreibtisch. Vielleicht bleiben einige Zoom-Angebote auch nach der Pandemie bestehen. Digital kommen die Vereine "einen Schritt nach vorne, das wäre so sonst nicht passiert", sagt Quirling.

Auch der TSV Gräfelfing kann der Zwangspause etwas Positives abgewinnen. "Unsere besondere Maßnahme ist der Umbau", sagt Vizepräsident Florian Brenner. Die Sanierung des Vereinsheims läuft seit Februar auf Hochtouren. Dass der Sportbetrieb ruht, macht die Sache einfacher.